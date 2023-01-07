Посольство Венесуэлы в США прекратило работу

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Посольство Венесуэлы в США объявило о прекращении работы с 5 января из-за ликвидации «временного правительства» бывшего исполняющего обязанности венесуэльского главы Хуана Гуайдо, передает РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии. Решение было принято на основании вердикта депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Информируем венесуэльское сообщество в США и общественность в целом о том, что посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекратили свою деятельность в четверг, 5 января 2023 года, — говорится в сообщении.

Ранее оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Гуайдо, который в 2019 году провозгласил себя главой государства. Решение было принято в ходе повторных слушаний. Первое заседание по данному вопросу состоялось 22 декабря, и тогда депутаты-оппозиционеры проголосовали также за ликвидацию самопровозглашенного кабмина.

Массовые протесты против действующего главы государства Николаса Мадуро начались в стране в 2019 году, вскоре после приведения его к присяге.