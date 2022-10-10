Посольство США призвало американцев покинуть Украину

Фото: SERGEY DOLZHENKO/TASS

Посольство США в Киеве обратилось в соцсетях к американцам, находящимся на территории Украины, и призвало их покинуть страну. С утра 10 октября в Киеве и ряде других украинских городов прогремели серии взрывов.

Посольство настоятельно призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину сейчас, используя частный наземный транспорт, когда это безопасно, — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В прошлый раз американцам срочно рекомендовали выехать с территории Украины в конце августа. Тогда в посольстве США это объяснили возможной активизацией боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обратившись к нации в соцсетях, заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он попросил соотечественников не покидать укрытий.

Зеленский также сообщил, что ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, они наносятся с целью уничтожить энергосистему страны, а также посеять панику и хаос.