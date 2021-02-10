Посольство США отрицает свою причастность к организации протестов в РФ

https://static.news.ru/photo/5f17792e-6ba2-11eb-85f6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США никоим образом не вовлечены в организацию протестов в Москве или России. Об этом заявили в посольстве США в Москве. В дипмиссии считают, что подобные обвинения направлены на отвлечение внимания общественности от прав россиян на выражение своего мнения.

США никоим образом не вовлечены в организацию протестов. Любые обвинения или инсинуации — это лишь попытка отвлечь внимание общественности и СМИ от стремлений граждан РФ мирно выразить своё мнение, — сообщили «Интерфаксу» в посольстве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запланированная на 14 февраля акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые призвали россиян одновременно зажечь фонарики, является свидетельством попыток политического влияния Запада.

Она отметила, что всевозможные цветочки и ленточки — это характерный признак, когда «цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хештеги». Всё это — почерк зарубежных политологов, уверена Захарова. По её словам, как правило, подготовка акций со стороны США, натовских, брюссельских структур проходит именно так.

Накануне глава сети штабов Навального Леонид Волков анонсировал на 14 февраля новую акцию протеста. Вскоре после этого стало известно, что он объявлен в межгосударственный розыск, в России вынесено постановление суда о его аресте, писал NEWS.ru.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию из Германии после лечения от отравления. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.