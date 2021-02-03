Посольство США не получало нот из-за визита дипломатов в суд над Навальным

Американское посольство в Москве не получало никаких нот со стороны властей России в связи с присутствием членов дипломатической миссии на заседании суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан.
Никаких нот с российской стороны мне не поступало, — цитирует Салливана «Интерфакс».
Также он заявил, что ему известно о реакции представителей властей в РФ на сообщения посольства в поддержку несогласованных акций протестов в России из-за ареста оппозиционного политика.
Эти заявления были обнародованы с целью защитить граждан США, — пояснил дипломат.
Ранее NEWS.ru писал, что в американском посольстве назвали присутствие дипломатов на судебных процессах в стране пребывания стандартной процедурой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны заявляла, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального является вмешательством во внутренние дела России.