Посольство США не получало нот из-за визита дипломатов в суд над Навальным

https://static.news.ru/photo/1f1675ca-6619-11eb-9d5c-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/moscowcourt

Американское посольство в Москве не получало никаких нот со стороны властей России в связи с присутствием членов дипломатической миссии на заседании суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан.

Никаких нот с российской стороны мне не поступало, — цитирует Салливана «Интерфакс».

Также он заявил, что ему известно о реакции представителей властей в РФ на сообщения посольства в поддержку несогласованных акций протестов в России из-за ареста оппозиционного политика.

Эти заявления были обнародованы с целью защитить граждан США, — пояснил дипломат.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском посольстве назвали присутствие дипломатов на судебных процессах в стране пребывания стандартной процедурой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны заявляла, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального является вмешательством во внутренние дела России.