Посольство России в США: санкции становятся всё более абсурдными

Новые санкции США в отношении России становятся всё более абсурдными. Они свидетельствуют об отчаянии американских властей от того, что им не удаётся подчинить Россию своей воле. США следует учитывать, что ограничительные меры могут нанести ущерб им самим, заявило посольство РФ в Вашингтоне в своём Telegram-канале.

Из-за явной надуманности и беспочвенности обвинений санкции приобретают всё более абсурдный характер и свидетельствуют об отчаянии Вашингтона от неспособности подчинить нашу страну своей воле. Пора бы уяснить, что нас рестрикциями не запугать, — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что новые ограничения напоминают «сборную солянку» того немногого, что США ещё могут себе позволить. Дипломаты добавили, что в любом случае цели и задачи спецоперации на Украине будут выполнены.

Накануне стало известно, что Вашингтон в очередной раз усилил санкции в отношении России. Под ограничения попали 28 граждан РФ и 33 компании якобы за попытки обхода ранее введённых санкций. В частности, в список вошли компании Константина Малофеева, его сын Кирилл, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и топ-менеджеры, зампред ЦБ Ксения Юдаева и Транскапиталбанк (ТКБ). Кроме того, под санкции попали более 600 россиян за «подавление независимых СМИ, угрожающую территориальной целостности Украины деятельность, а также нарушение прав человека».