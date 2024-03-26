Посольство России в США присоединилось к акции «Журавли»

Фото: t.me/EmbUSA

Посольство России в США присоединилось ко всероссийской акции «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, передает пресс-служба дипмиссии. Также на мероприятии присутствовали представители российских СМИ в Штатах.

Дипломаты и журналисты зажгли свечи, а в 21:00 по местному времени (04:00 мск) на одной из главных стен здания посольства появилась проекция клина летящих в небо журавлей. Уточняется, что изображение сопровождалось песней «Журавли» народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Ранее многие регионы России присоединились к акции памяти жертв теракта 22 марта. Псков, Самара, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Липецк, а также другие города запустили проекцию «Летят журавли» в различных общественных местах. Старт был дан в подмосковном «Крокус Сити Холле», где и случилась трагедия. Мероприятие назвали в честь песни Магомаева, чье имя носит сгоревший концертный зал.

Не остались в стороне и новые регионы России. Память погибших почтили в Запорожской области, ЛНР и ДНР. Глава региона Евгений Балицкий написал в Telegram-канале, что в области зажгли тысячи свечей. Кроме того, к общероссийскому движению присоединилась Карачаево-Черкесия. В Минприроды республики призвали граждан рисовать и складывать бумажных птиц, публикуя их в соцсетях.