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Власти Калифорнии не располагают информацией о жертвах после двух сильных землетрясений, произошедших 4 и 5 июля недалеко от города Риджкрест.

Начальник службы пожарной охраны округа Керн Дэвид Вит, слова которого цитирует ТАСС, заявил, что сейчас свыше 200 спасателей проводят поисковую операцию. По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал. Как ранее...