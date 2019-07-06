Консульский отдел посольства России в Вашингтоне проводит проверку по факту взрыва в торговом центре города Плантейшн в штате Флорида. Дипломаты устанавливают, нет ли среди пострадавших россиян.
В дипмиссии сообщили, что направили официальный запрос в Госдепартамент США.
Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне @RussiaInUSA выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в г.Плантейшн, шт. Флорида, наши сограждане. В соответствии с установленной процедурой запросили госдеп США. pic.twitter.com/Q9QGumV7nk