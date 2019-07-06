Фото: ParkerBranton/twitter.com

Консульский отдел посольства России в Вашингтоне проводит проверку по факту взрыва в торговом центре города Плантейшн в штате Флорида. Дипломаты устанавливают, нет ли среди пострадавших россиян.

В дипмиссии сообщили, что направили официальный запрос в Госдепартамент США.

Ранее News.ru писал, что 20 человек получили ранения в результате взрыва в торговом центре The Fountains. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. 

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