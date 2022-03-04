Посольство РФ призвало Госдеп не вмешиваться во внутренние дела России

Посольство России в Вашингтоне потребовало от Госдепартамента США прекратить вмешательство во внутренние дела страны. Заявление дипмиссии, опубликованное в Facebook, стало ответом на комментарии американского внешнеполитического ведомства по поводу ограничения доступа к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

Призываем Госдепартамент прекратить вмешиваться в наши внутренние дела. Прежде чем читать проповеди, коллегам нужно научиться соблюдать собственные заповеди, — говорится в заявлении российского посольства.

Дипломаты добавили, что в США цензура в СМИ и нетерпимость к инакомыслию давно стали нормой в худших традициях тоталитарных режимов.

В посольстве указали на то, что упомянутые СМИ с самого начала спецоперации на Украине публиковали заведомо ложные сообщения о характере и способах ведения боевых действий российскими военными. Кроме того, занимались подстрекательством к организации протестов в России, экстремизму и насилию.

По словам дипломатов, события на Украине стали во многом следствием того, что США и НАТО отмахнулись от требований России по безопасности. В сочетании с «военным освоением» Украины Западом и поставками оружия это не оставило России иного выбора, кроме реализации объявленных мер.

Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» 1 марта. Инициатором ограничений стала Генпрокуратура России. Позднее главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о закрытии радиостанции. Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева заявила о временной приостановке работы телеканала.