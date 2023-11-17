Посольство РФ обвинило Вашингтон в агрессии по отношению к Москве

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В истории взаимодействия России и США было многое: взлеты и падения, периоды сотрудничества и братства по оружию, однако сейчас со стороны Вашингтона наблюдается откровенная агрессия, сообщила пресс-служба посольства РФ в Штатах. На этот раз США хотят добиться «стратегического поражения» России, размахивая «санкционной дубинкой», однако этим планам не суждено сбыться, подчеркнули дипломаты.

Нынешние времена характеризуются откровенной агрессией со стороны Вашингтона, который провозгласил целью «стратегическое поражение» России. Ставка делается на истощение отечественной экономики, разжигание протестных настроений и демонизацию Москвы на международной арене, — резюмировали дипломаты.

Ранее в пресс-службе посольства России в Штатах заявили, что претензии США на роль «руководителя всей планеты» вызывают сопротивление большей части мирового сообщества. По мнению дипмиссии, Вашингтону давно пора адаптироваться к новой полицентричной системе международных отношений. Сотрудники посольства отметили увеличение санкционного давления на Россию со стороны администрации США и союзников, включая государства, с которыми у Москвы дружественные отношения, а также обратили внимание на неслучайность даты объявления новых ограничений — 16 ноября. В этот день некогда отмечали 90-летие установления дипломатических отношений между СССР и США.