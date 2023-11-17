Посольство РФ: мир все больше сопротивляется претензиям США на господство

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Претензии США на роль «руководителя всей планеты» вызывают сопротивление большей части мирового сообщества, заявили в пресс-службе посольства России в Штатах. По мнению дипмиссии, Вашингтону пора адаптироваться к новой полицентричной системе международных отношений, отказавшись от усиления санкционного давления на Москву.

Важно, чтобы Вашингтон осознал бесполезность санкций и попыток ослабить Россию. Время однополярного мира уходит в прошлое, а претензии США на руководство всем миром вызывают оппозицию со стороны большинства стран. Чем скорее американские власти уменьшат свои амбиции, откажутся от экономического и политического диктата, тем легче будет им вписаться в формирующуюся многополярную систему международных отношений, — заявили в посольстве.

Дипломатическая миссия отметила увеличение санкционного давления на Россию со стороны администрации США и союзников, включая государства, с которыми у России дружественные отношения. В посольстве отметили неслучайность даты объявления новых ограничений — 16 ноября. В этот отмечали 90-летие установления дипломатических отношений между СССР и США.

Ранее Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух российских дипломатов. Таким образом Вашингтон ответил на решение Москвы выслать первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна. Представитель Госдепа заявил, что американских дипломатов «надуманно» выслали из Москвы, в связи с чем Вашингтон решил прибегнуть к ответным мерам.