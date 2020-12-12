Посольство РФ ответило на заявления СМИ США о кибератаках «русских хакеров»

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Восемь полицейских получили ранения в ходе столкновений, произошедших 12 декабря в центре Вашингтона между сторонниками и противниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила официальный представитель полиции города Элейна Герц.

Восемь сотрудников столичной полиции получили травмы в связи с демонстрациями, — заявила Герц, отвечая на вопрос о количестве пострадавших среди правоохранителей, передаёт ТАСС. Она также отметила, что 33 участника столкновений...