Посольство РФ ответило на заявления СМИ США о кибератаках «русских хакеров»

Посольство РФ в США отреагировало на публикации в американских изданиях, в которых говорится о якобы предпринятых российскими хакерами попытках атаковать органы государственной власти Соединённых Штатов.
Ответ посольства опубликован на официальной странице представительства в Facebook. Обвинения американской стороны
Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, её национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит «наступательных» операций в виртуальной среде, — говорится в сообщении.
В представительстве напомнили также о об инициативе, выдвинутой президентом В. В. Путиным 25 сентября, о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности. Как подчёркивается в заявлении, ответа на предложение от американской стороны получено не было.
Ранее, по сообщениям британского агентства Reuters и американской газеты Washington Post, Минфин США подвергся атаке, предположительно, со стороны российских хакеров из группировки Cozy Bear (APT29), которую Вашингтон считает связанной со Службой внешней разведки (СВР) России. СМИ подчеркнули, что в разведывательном сообществе США есть опасения, что хакеры, выбравшие своей целью Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации Министерства торговли, использовали аналогичный инструмент для проникновения в другие правительственные учреждения, писал NEWS.ru.