Посольство Кубы в Вашингтоне закидали бутылками с зажигательной смесью Неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание посольства Кубы в США

Фото: Andrew Harnik/Pool/Global Look Press

Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание посольства Кубы в США, об этом сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter) министр иностранных дел островного государства Бруно Родригес Паррилья. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 24 сентября посольство Кубы в США стало объектом террористической атаки, совершенной человеком, который бросил две бутылки с зажигательной смесью. Детали происшествия выясняются, — написал дипломат.

Он напомнил, что это не первая атака на посольство. Так, в 2020 году мужчина открыл по зданию огонь из автомата. Никто не пострадал, однако постройке был нанесён существенный ущерб. Полицейским удалось установить личность стрелявшего. Им оказался 42-летний житель Техаса Александер Аласо. Его поместили под стражу. После этого власти Кубы направили письмо в Организацию Объединённых Наций с просьбой осудить атаку на посольство страны в Вашингтоне.

Кроме того, в 2021 году Куба обвинила правительство США в нападении на свое посольство в Париже. Тогда злоумышленники закидали дипмиссию бутылками с зажигательной смесью. В результате был повреждён фасад здания. Сотрудники посольства смогли до приезда пожарных самостоятельно потушить возгорание. В ответ на это Бруно Родригес Паррилья заявил, что в подобных атаках виновато правительство США, которое поощряет непрерывные кампании против Кубы.