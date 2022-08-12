Посол Украины в США рассказала, какой союзник вскоре появится у России Посол Украины в США Маркарова назвала зиму одним из союзников России

Фото: Olena Khudiakovaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оксана Маркарова

Посол Украины в США Оксана Маркарова назвала зиму одним из «союзников» России в конфликте в интервью агентству Bloomberg. По ее мнению, по мере приближения зимы Россия может прекратить поставки нефти и газа в Западную Европу, многие страны которой по-прежнему сильно зависят от российских энергоресурсов.

Сейчас круг российских союзников невелик. Но кроме таких стран, как Северная Корея, Иран и других, которые по-прежнему поддерживают Россию, одним из их союзников является зима, — отметила дипломат.

Ранее обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что Россия под санкциями одержала победу на нефтяном рынке. Он отметил, что такое утверждение легко доказать, «каким бы индикатором вы ни пользовались». По его словам, европейские правительства все еще заявляют о решимости отказаться от российской энергии, однако такая позиция повлечет за собой неприятности для их экономики.

Промышленность Европы также оказалась под ударом из-за дефицита российского газа, вызвавшего энергетический кризис. Экономические трудности настигли автомобильную промышленность, а также заводы по производству автозапчастей. Компании уже готовятся к суровой зиме: Германия заявила, что будет отдавать приоритет поставкам газа в частные дома, а не на заводы.