Посол США заявил о невозможности разрыва отношений Москвы и Вашингтона Посол Салливан исключил полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном

Фото: John J. Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джон Салливан (в центре)

Посол США в России Джон Салливан заявил, что невозможен полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном. Контакт следует поддерживать, отметил он в беседе с ТАСС.

Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, — подчеркнул дипломат.

Он назвал необходимым наличие посольств России и США, добавив, что страны никогда не разойдутся полностью. По мнению Салливана, хотя у стран имеются разногласия, взаимодействие друг с другом следует продолжать.

Ранее стало известно, что отъезд до 30 июня российских дипломатов из США нанесёт серьёзный удар по работе дипмиссии России в Соединённых Штатах, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, США в действительности не готовы рассматривать кандидатуры российских дипломатов на замену высылаемым из страны.