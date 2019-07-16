Посол США в Японии Уильям Хагерти в июле покинет свой пост, сообщает в Twitter дипломатическое представительство страны.
Посол Хагерти с честью представлял президента США и американский народ. Он принимал участие в работе по продвижению альянса Соединенных Штатов и Японии, который является краеугольным камнем мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — говорится в сообщении посольства.
Обязанности посла США в Японии будет временно исполнять заместитель Хагерти Джозеф Янг.
Ранее News.ru сообщал, что посол США в России Джон Хантсман намерен до конца нынешнего года оставить свой пост и вернуться в США. Этот шаг связан со стремлением Хантсмана принять участие в выборах губернатора штата Юта.