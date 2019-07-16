https://static.news.ru/photo/2489da4a-a7a9-11e9-a4dd-fa163e074e61_1024.jpg Уильям Хагерти Фото: Natsuki Sakai/AFLO/Global Look Press

Посол США в Японии Уильям Хагерти в июле покинет свой пост, сообщает в Twitter дипломатическое представительство страны.

Посол Хагерти с честью представлял президента США и американский народ. Он принимал участие в работе по продвижению альянса Соединенных Штатов и Японии, который является краеугольным камнем мира и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — говорится в сообщении посольства.

U.S. Ambassador to Japan William F. Hagerty IV to Resign Later this Month : https://t.co/j42ux8TP9A — アメリカ大使館 (@usembassytokyo) 16 июля 2019 г.

Обязанности посла США в Японии будет временно исполнять заместитель Хагерти Джозеф Янг.

Ранее News.ru сообщал, что посол США в России Джон Хантсман намерен до конца нынешнего года оставить свой пост и вернуться в США. Этот шаг связан со стремлением Хантсмана принять участие в выборах губернатора штата Юта.