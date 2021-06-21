Посол США в РФ Салливан на этой неделе вернётся в Москву

В течение текущей недели посол США в РФ Джон Салливан вернётся в Москву. Об этом сообщил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс, его слова приводит РИА Новости.
Он вернётся в Москву на этой неделе, —
сказалПрайс в ходе телефонного брифинга.
Представитель Госдепа также сообщил, что Вашингтон приветствует возвращение в США российского посла Анатолия Антонова.
О возвращении послов в ходе саммита в Женеве договорились президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин.
Российский посол Анатолий Антонов, вызванный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений между странами, прибыл в Вашингтон 20 июня.