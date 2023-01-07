Посол США Трейси проработает возобновление выдачи виз в Москве

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый посол США в России Линн Трейси планирует начать работу над возобновлением выдачи виз в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя госдепартамента Неда Прайса. Для этого штат посольства в Москве будет увеличен.

Посол Трейси намерена работать над увеличением численности персонала посольства, добиваясь того, чтобы наша дипломатическая миссия могла возобновить выполнение базовых функций, в том числе, потенциально, выдачу виз, — заявил Прайс.

Соглашение между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с выездом иностранцев и лиц без гражданства на территории Союзного государства, внесено на ратификацию в Госдуму. Об этом говорится в документе, размещенном в думской электронной базе.

Трейси заявила, что Россия должна разрешить инспекции в рамках ДСНВ, чтобы Вашингтон вступил в переговоры о соглашении на смену действующему договору. Она отметила, что в Белом доме рассматривают ДСНВ в качестве инструмента обеспечения стабильности. Дипломат также напомнила, что действие ДСНВ закончится в 2026 году и американский президент Джо Байден уже заявлял о готовности к переговорам о новом соглашении.