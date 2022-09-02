Посол США Салливан посетит похороны Горбачева

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Джон Салливан

Посол США в России Джон Салливан посетит похороны первого президента СССР Михаила Горбачева, сообщил РИА Новости представитель госдепартамента. Церемония прощания с советским политиком пройдет 3 сентября на Новодевичьем кладбище.

Мы можем подтвердить участие посла Салливана, — сказал Салливан.

Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

Ранее Кремль опубликовал телеграмму Путина с соболезнованиями близким Горбачева. Глава государства отметил, что он был политиком, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории, возглавлявшим страну в период масштабных вызовов.