Посол США раскрыла истинные цели антироссийских санкций Посол Трейси: санкции против России должны ослабить ее ВПК

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Санкции должны ослабить военно-промышленный комплекс России, заявила посол США в РФ Линн Трейси. По ее словам, которые приводит RTVI, США ввели их не для «наказания простых жителей», а чтобы помешать Москве вести боевые действия.

Это (санкции — NEWS.ru) занимает время, и только по прошествии этого времени мы видим, что они становятся эффективными, начинают работать с целью ослабить военно-промышленную базу России, ее способность вести войну против своего соседа Украины, — сказала дипломат.

Ранее заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что в последнее время Россия все чаще стала прибегать к альтернативным платежным механизмам вроде криптовалюты для обхода западных санкций. По его словам, необходимо ввести инструмент вторичных санкций против иностранных поставщиков цифровых активов.

В Европарламенте тем временем может появиться новая политическая сила, которая будет выступать против антироссийских санкций. По словам прошедшего в структуру на последних выборах председателя венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, соглашение хотят заключить болгарская фракция «Возрождение», немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), венгерская «Наша Родина» и другие европейские союзники.