Посол США раскрыла детали о сотрудничестве с РФ по теракту в «Крокусе» Посол США сообщила о прямом запросе из России по теракту в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США предоставили российским спецслужбам информацию, касающуюся теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», в том числе по прямому запросу, сообщила американский посол в РФ Линн Трейси. По ее словам, которые приводит дипведомство, Вашингтон продолжит делиться с Москвой всеми данными в сфере борьбы с терроризмом.

С момента этого теракта [в «Крокусе»] Соединенные Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь, — сказала Трейси, отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве двух стран в борьбе с терроризмом.

Как отметила посол, американские власти, несмотря на разногласия с Россией, считают, что граждане РФ имеют право «жить безопасно и достойно, будучи защищенными от угрозы терроризма».

Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта. В здание ворвались четыре мужчины в камуфляже и открыли огонь по людям. Недавно постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в «Крокусе» нет. Он утверждает, что следы заказчиков ведут в Киев.