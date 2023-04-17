Посол США посетила Гершковича в СИЗО Посол США Трейси сообщила, что Гершкович в СИЗО чувствует себя хорошо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол США в РФ Линн Трейси

Посол США в РФ Линн Трейси сообщила, что посетила корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово. По ее словам, он чувствует себя хорошо.

Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово. Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко, — написала она в Twitter.

О задержании в Екатеринбурге корреспондента Гeршковича ФСБ сообщила 30 марта. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным спецслужбы, американец занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В тот же день Лефортовский суд Москвы отправил Гершкoвича на два месяца в СИЗО.

Позже Госдепартамент США объявил арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста незаконно задержанным. По словам начальника пресс-службы американского МИД Ведант Пател, несколько ведомств США будут разрабатывать стратегию его освобождения.