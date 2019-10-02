Джон Хантсман Джон Хантсман Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уходящий с должности посол США в России Джон Хантсман верит в конечный успех санкций против РФ. Дипломат заявил, что для оценки эффективности санкционной политики прошло недостаточно времени.

Слова Хантсмана приводит «Коммерсант». Посол отметил, что последнее расширение ограничительных мер, введённое Америкой 30 сентября, связано с якобы имевшим место вмешательством бизнесмена Евгения Пригожина в президентские выборы 2016 года. Такую меру Хантсман назвал демонстрацией того, насколько важны для США выборы.

Будут ли попытки вмешательства в выборы 2020 года или нет, тогда и получим ответ на вопрос об эффективности, — заметил посол.

Хантсман отказался считать, что санкции не достигают своих целей. Он подчеркнул, что ограничительные меры не дают мгновенного результата, а итог такой политики США «покажет время».

Джон Хантсман также высказался на тему возможного визита Дональда Трампа в Москву на 9 Мая, сообщал News.ru. Посол сказал, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

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