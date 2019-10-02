https://static.news.ru/photo/37bdf56c-e546-11e9-a949-fa163e074e61_660.jpg Джон Хантсман Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уходящий с должности посол США в России Джон Хантсман верит в конечный успех санкций против РФ. Дипломат заявил, что для оценки эффективности санкционной политики прошло недостаточно времени.

Слова Хантсмана приводит «Коммерсант» . Посол отметил, что последнее расширение ограничительных мер, введённое Америкой 30 сентября, связано с якобы имевшим место вмешательством бизнесмена Евгения Пригожина в президентские выборы 2016 года. Такую меру Хантсман назвал демонстрацией того, насколько важны для США выборы.

Будут ли попытки вмешательства в выборы 2020 года или нет, тогда и получим ответ на вопрос об эффективности, — заметил посол.

Хантсман отказался считать, что санкции не достигают своих целей. Он подчеркнул, что ограничительные меры не дают мгновенного результата, а итог такой политики США «покажет время».

Джон Хантсман также высказался на тему возможного визита Дональда Трампа в Москву на 9 Мая, сообщал News.ru. Посол сказал, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.