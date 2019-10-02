Уходящий с должности посол США в России Джон Хантсман верит в конечный успех санкций против РФ. Дипломат заявил, что для оценки эффективности санкционной политики прошло недостаточно времени.
Слова Хантсмана приводит
Будут ли попытки вмешательства в выборы 2020 года или нет, тогда и получим ответ на вопрос об эффективности, — заметил посол.
Хантсман отказался считать, что санкции не достигают своих целей. Он подчеркнул, что ограничительные меры не дают мгновенного результата, а итог такой политики США «покажет время».
Джон Хантсман также высказался на тему возможного визита Дональда Трампа в Москву на 9 Мая, сообщал News.ru. Посол сказал, что окончательного решения по этому вопросу пока не принято.
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