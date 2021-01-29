Посол: США не станут ослаблять санкции против РФ из-за Крыма

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Вашингтон не намерен смягчать санкции, введённые в отношении России в связи с вхождением в её состав Крыма и ситуации в Донбассе. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан.

Семь лет мы все силы прилагали к тому, чтобы разрешить этот вопрос, и мы продолжим над ним серьёзно работать. Мы не будем ослаблять санкции, — сказал дипломат в эфире телеканала «Дождь».

Посол добавил, что санкции сохранят и союзники США в Европе. Он также отметил, что позиция американского правительства в отношении Украины и Минских соглашений остаётся неизменной.

Санкции в отношении России из-за Крыма были введены США в марте 2014 года. К ним присоединились Евросоюз, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Впоследствии ограничения были расширены в связи с обострением ситуации на востоке Украины. В период президентства Дональда Трампа в Госдепартаменте США заявили, что санкции сохранятся до тех пор, пока Россия не прекратит свою оккупацию и не вернёт Крым Украине.

Москва ввела ответные ограничения. При этом в Кремле неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной конфликта на Украине и не входит в число субъектов Минских договорённостей.

Ранее NEWS.ru писал, что экономисты предрекли России «невиданные» санкции в период нахождения у власти президента США Джо Байдена. Ограничения могут коснуться самых болезненных точек в экономике страны. Речь идёт о доступе российских банков на мировые рынки, отключении РФ от системы международных платежей SWIFT, также запрете международному бизнесу инвестиций в российские энергетические проекты.