Посол США Джон Салливан покинул свой пост

Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

Посол США в РФ Джон Салливан (справа)

Американский посол Джон Салливан завершил свою работу, сообщили в пресс-службе посольства и консульств США в России. Сегодня, 4 сентября, дипломат покинул Москву.

Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву, — говорится в сообщении.

До назначения преемника Салливана исполнять обязанности поверенного в делах посольства США будет Элизабет Руд.

Салливан был назначен на этот дипломатический пост в декабре 2019 года экс-президентом США Дональдом Трампом. После своего ухода, как сообщили в дипмиссии, он завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе. В течение жизни Салливан успел поработать при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США.

Ранее Салливан исключил полный разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном. Дипломат счел необходимым наличие посольств России и США, добавив, что державы никогда не разойдутся полностью. По мнению Салливана, хотя у стран имеются разногласия, взаимодействие друг с другом следует продолжать.