Посол РФ оценил слова Байдена о «поражении» России Посол Антонов призвал США работать с Россией, а не пытаться нанести ей поражение

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Анатолий Антонов

США должны сосредоточить свои усилия на решении глобальных проблем вместо попыток нанести России поражение, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Таким образом он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о возможном провале России на Украине.

Весь пыл эмоций необходимо сосредоточить на главных проблемах. Среди таковых: поддержание глобальной стратстабильности, укрепление режима нераспространения ОМУ, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом, изменение климата. И во всех перечисленных областях у нас накоплена значительная компетенция. В большинстве - опыт небесполезного двустороннего сотрудничества. Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей, — отметил Антонов.

Посол также выразил опасения относительно усилий, которые предпринимает Запад для достижения «стратегического поражения» России. Он подчеркнул, что попытки одержать победу над российскими военными на поле боя обречены на провал.

Ранее экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявлял, что контрнаступление украинских войск не поможет Киеву вернуть потерянные территории, так как выбить подразделения ВС России уже не удастся. Кроме того, он называл США, Россию и Китай ключевыми игроками в формирующемся многополярном мире, хотя в течение короткого периода времени после падения Берлинской стены в 1989 году именно Соединенные Штаты были единственной сверхдержавой.