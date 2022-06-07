Посол рассказал о притеснениях и вербовке российских журналистов в США Посол РФ Антонов рассказал о притеснениях и вербовке российских журналистов в США

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Российские журналисты в США подвергаются притеснениям, сталкиваются с прямыми запретами на вещание и другими ограничениями. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он также сообщил, что американские спецслужбы пытаются склонить работников российских СМИ к сотрудничеству. Слова дипломата приводятся в Telegram-канале посольства РФ в США.

Притеснениям подвергаются российские журналисты, командированные в США. Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории. Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнён процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета, — отметил Антонов.

Он также заявил, что спецслужбы «совершают подходы» к работникам СМИ, «склоняя к сотрудничеству».

При этом попытки довести до американских граждан российскую позицию отвергаются местными СМИ как «злонамеренная пропаганда». В свою очередь российские СМИ открыты для представления альтернативных точек зрения. В пример Антонов привёл интервью посла США в Москве Джона Салливана агентству ТАСС.

У дипломата была возможность донести «без купюр» все свои тезисы до самой широкой аудитории, несмотря на то, что они существенно отличаются от мнения большинства граждан Российской Федерации, — сказал Антонов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что агенты ФБР якобы осуществляли «подходы» к руководителю корпункта одного из российских СМИ, которого предлагали вовлечь в «сотрудничество».