Посол показал, как США хоронят «все крупицы» для налаживания отношений с РФ Посол Антонов: США циничным образом пытаются вмешаться в дела России

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Анатолий Антонов

Санкции США не заставят Россию отказаться от суверенитета и защиты национальных интересов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат также подчеркнул, что своими действиями американская сторона сводит на нет даже малейшие возможности для стабилизации отношений между Россией и США, передает ТАСС.

Очевидно и то, что, демонстрируя пресловутую «решимость и лидерство» в попытках нанести удар по России, Белый дом старается решить внутренние задачи, — констатировал посол.

По словам Антонова, сейчас администрация президента США Джо Байдена пытается вынудить конгресс одобрить очередной проект финансовой помощи Украине, хотя в самой стране растет «осознание развала украинского проекта». В итоге, как подчеркнул дипломат, Вашингтон своими руками хоронит все те крупицы, на основе которых можно было бы стабилизировать российско-американские отношения.

Новые нелегитимные ограничения — очередная наглая и циничная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации. Заставить нас отказаться от защиты коренных национальных интересов, — добавил Антонов.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что санкции в отношении России не будут работать, они перестали быть интересными после третьего пакета. По его словам, Евросоюз лишь уточняет детали рестрикций, однако от этого они не становятся жизнеспособными.