Посол Антонов заявил о попытках обвинить РФ в продовольственном кризисе

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Анатолий Антонов

Попытки взвалить на Россию ответственность за глобальный продовольственный кризис — это часть развязанной против нее информационной войны, отметил посол в США Анатолий Антонов, комментарий которого опубликован на официальном сайте МИД РФ. По мнению российского дипломата, даже для непредвзятого наблюдателя очевидно, что именно Россия вносит значительный вклад в мировую продовольственную безопасность, выступая надежным поставщиком сельхозпродукции.

Попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса и использование «продуктов питания в качестве оружия» являются известным элементом развязанной против нашей страны информационной войны, — отметил Антонов.

Таким образом он прокомментировал антироссийские высказывания высокопоставленных членов американской администрации по вопросу продовольственной безопасности, которые были сделаны в преддверии дискуссий на высоком уровне в Совете Безопасности ООН.

Зерновая сделка, предполагавшая вывоз украинского зерна через гуманитарный коридор в Черном море, была заморожена 17 июля. Россия отказалась продлить договоренности, так как ее требования игнорировались. При этом в Кремле дали понять, что Москва готова вернуться к соглашению при условии соблюдения ее интересов.