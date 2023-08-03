Посол Антонов указал на несоблюдение основных лимитов ДСНВ Вашингтоном

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США давно нарушают «дух и букву» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он назвал заявления о заинтересованности в договоре «пустым сотрясанием звука», передает РИА Новости.

Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов договора, ограничивающих количество стратвооружений, — сказал Антонов.

Он указал на нелегитимный вывод Вашингтоном из-под засчета около ста стратегических наступательных вооружений. Речь идет о тяжелых бомбардировщиках и пусковых установках баллистических ракет подводных лодок. Требования Москвы устранить проблему игнорировались.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что для денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений США или Россией в настоящий момент нет ни одного основания. Он добавил, что по истечению договора Москва будет соблюдать количественные ограничения. Россия выразила готовность после приостановки договора обмениваться данными относительно пусков межконтинентальных баллистических ракет.