Посол Антонов рассказал, как Госдеп США предложил ему осудить Путина Посол России в США Антонов рассказал о письме с предложением осудить действия Путина

Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала рассказал, что получил письмо с предложением осудить действия президента РФ Владимира Путина. Для этого дипломату следовало обратиться в офис первого заместителя государственного секретаря Штатов. Также он отметил, что возле здания российского посольства раздают визитные карточки с контактами американских спецслужб.

В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я обсудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман, — рассказал Антонов.

После этого посольство направило ответное письмо в Госдеп с требованием объяснений.

Также, по словам Антонова, возле здания российского посольства в Вашингтоне раздают карточки с якобы контактами ФБР, предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, американские СМИ публикуют статьи к российским военослужащим «предать родину», заявил дипломат.

Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам, — отметил Антонов.

Ранее посол заявил о том, что Россия предпримет адекватные шаги для отражения атаки, в том случае, если США решат поставлять на Украину дальнобойные ракеты.