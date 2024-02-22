Посол Антонов раскрыл подоплеку риторики Байдена в адрес Путина Посол Антонов: риторика Байдена демонстрирует бессилие США

Фото: The White House/Adam Schultz

Непозволительная риторика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике по отношению к России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он уточнил, что администрация Белого дома своими действиями продолжает разрушать остатки наследия отношений двух стран.

Уверены, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике по отношению к России. <...> Делается все для того, чтобы спровоцировать нас на эмоциональные ответные шаги. Очевидно, что грубость, ругань, нецензурные высказывания не служат укреплению стратегической безопасности, столь необходимой миру в текущих исторических условиях, — резюмировал дипломат.

Ранее посольство России в США направило ноту протеста в американский Госдеп из-за оскорблений президента США Джо Байдена в адрес Путина. Антонов подчеркнул, что такая риторика главы Белого дома непозволительна и нынешнюю ситуацию едва ли получится урегулировать простыми извинениями, да и американские власти США на это не пойдут. По мере приближения к президентским выборам в США «такого рода эскапады становятся рутинными», сказал посол.

Байден сделал грубое высказывание в адрес российского коллеги в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско. Представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что ругательные выражения американского лидера в отношении коллеги лишь унижают Вашингтон, в то время как сам Путин никогда не опустится до такого уровня.