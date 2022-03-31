Посол Антонов призвал США прекратить размахивать «санкционной дубиной»

США должны перестать размахивать «санкционной дубиной» и не пытаться ограничивать технологическое развитие России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram-канале дипломатической миссии. Он также подчеркнул, что вводимые Штатами санкции отражаются на них самих.

Призываем американские власти перестать размахивать санкционной дубиной, которая наносит удары по самим США и их союзникам, — говорится в заявлении.

Дипломат отметил, что новым пакетом антироссийских санкций администрация США в очередной раз пытается показать «бескомпромиссный настрой, безоглядно расширяя нелегитимные санкционные списки». При этом на деле речь идёт о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие страны.

Дошло до того, что Минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, несмотря на заверения НАСА о крайней заинтересованности в сохранении диалога, — заявил Антонов.

Ранее стало известно, что США добавят в список экспортного контроля 120 организаций из России и Белоруссии. Компании из этого списка будут лишены свободного доступа к технологиям США без получения специальной лицензии, в предоставлении которой в большинстве случаев им будет отказано.

Кроме того, Минфин Соединённых Штатов внёс в санкционный список по России ещё 21 организацию и 13 лиц, связанных с киберактивностью и современными технологиями. Помимо этого, казначейство определило три отрасли российской экономики, сотрудников и предприятия которых американские власти смогут включать в санкционные списки.