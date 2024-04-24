Посол Антонов обрисовал участь американского оружия на СВО Посол Антонов: ВС России уничтожат всю американскую технику и оружие на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС России продолжат уничтожать американскую технику и вооружения на СВО, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал информацию о новых военных поставках ВСУ со стороны США, передает РИА Новости.

Военные поставки Соединенных Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться Вооруженными силами России. Российский народ полностью сплочен вокруг президента Владимира Владимировича Путина, нашей армии и флота. Понимает, что наше дело — правое. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены, — подчеркнул Антонов.

Президент США Джо Байден 24 апреля сообщил, что подписал закон о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета, который спустя почти семь месяцев промедления был одобрен в конгрессе. Глава Белого дома добавил, что поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы.

Американский лидер заявил, что этот день стал хорошим не только для США и Европы, а для всего мира. Он убежден, что данное решение имеет большое значение для безопасности во всех уголках планеты. По словам Байдена, Киев получит боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, а также различные ракетные комплексы и бронетехнику.

Ранее журналист Politico Александр Уорд сообщил, что США в марте 2024 года тайно поставили Вооруженным силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS. По его данным, ВСУ уже дважды применили полученное вооружение против России.