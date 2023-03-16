«Посмотрел им в глаза». Разведчик рассказал о резком ответе Путина Западу Экс-разведчик ВС США Риттер: Путин ответил на обман Вашингтона ракетами «Авангард»

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин противостоит американскому обману в вопросе развертывания противоракетных систем в Европе путем создания гиперзвуковых «Авангардов», сообщил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на своем YouTube-канале. Эксперт отметил, что с начала 2000-х годов США размещали системы ПРО в Восточной Европе, говоря Москве, что они не предназначены для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, хотя Standard Missile-3 Block IIA используется и для этих целей.

Мы обманывали россиян, и в конечном итоге Путин сказал: «О, так вот что вы планируете? Тогда мы разработаем системы, которые уничтожат ваши ракеты». В 2018 году он анонсировал создание «Авангарда». Путин указал американцам на их противоречивые действия: «Мы предупреждали вас на протяжении десятилетий, чтобы вы этого не делали, и говорили о последствиях, но вы нас игнорировали», — заявил Риттер.

Комплекс «Авангард» включает в себя межконтинентальную баллистическую ракету УР-100Н УТТХ и гиперзвуковой планирующий крылатый блок, способный летать на межконтинентальные дистанции на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы. Серийное производство началось в июле 2018 года.

Согласно данным Министерства обороны, гиперзвуковые планирующие крылатые ракеты «Авангард» достигают скорости 28 Махов (приблизительно 7,5 км/с). Благодаря непредсказуемой траектории маневрирования, поражение «Авангарда» противоракетными системами становится практически нереальным.

Ранее отставной офицер морской пехоты и бывший сотрудник Пентагона Франц Гейл в статье для Global Times написал, что милитаристская внешняя политика США подталкивает Вашингтон к войне с Китаем. По его словам, взаимодействие Соединенных Штатов Америки с другими странами было переведено на военные рельсы ради удовлетворения интересов оборонно-промышленного комплекса, что привело к атрофии американской дипломатии.