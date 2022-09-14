Послом США в России впервые в истории может стать женщина «Коммерсант»: новым послом США в РФ может стать дипломат Линн Трейси

Фото: Sputnik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новым послом США в России впервые в истории может стать женщина, нынешний глава дипмиссии в Армении Линн Трейси, пишет «Коммерсант». Отмечается, что дипломат занимала пост заместителя главы дипмиссии США в Москве с 2014 по 2017 год. За свою работу, она получила награду «За выдающиеся заслуги».

Американская администрация планирует выдвинуть на пост посла Трейси, которая с 2014 по 2017 год занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Москве, получив награду «За выдающиеся заслуги» в знак признания ее работы, — сказано в публикации.

Согласно информации издания, Трейси владеет русским языком.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что Россия помогла достичь прекращения огня между Арменией и Азербайджаном. Он при этом отметил, что оно было «практически сразу сорвано». Советник администрации добавил, что США работают над деэскалацией напряженности в зоне конфликта. По его словам, в настоящее время в регионе работает американский дипломатический представитель.