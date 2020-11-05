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США

Последствия выбора: чем закончится борьба Байдена и Трампа

22:06, 05 ноября 2020
Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Согласитесь, выборы в России — вещь достаточно однообразная и, честно признаться, весьма предсказуемая. То ли дело в США. Экшен, страсть, накал борьбы! Который, кстати, не проходит даже после окончания голосования.

3 ноября американцы выбирали президента. За Овальный кабинет бьются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Из-за коронавируса около 100 миллионов человек впервые проголосовали досрочно. Учитывая это, а также хитрую систему американских выборов, подсчёт голосов сильно затянулся. Недовольные предварительными итогами граждане уже начали выходить на улицы и драться с полицией. Что происходит в США прямо сейчас и кто же всё-таки победил — в материале NEWS.ru.

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