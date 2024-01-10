Последствия разрушительного торнадо во Флориде попали на видео Власти Флориды заявили о гибели трех человек из-за торнадо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощные торнадо прошлись по восточному побережью США, нанеся значительный ущерб штату Флорида, сообщает издание The New York Times. По его данным, в ходе стихийного бедствия погибли по меньшей мере три человека. Одной из погибших стала 81-летняя пенсионерка, чей дом на колесах был поднят в воздух. Еще один человек погиб в результате падения дерева на его автомобиль.

Первые сообщения о торнадо начали поступать еще 7 января. Источники издания отмечают, что он повредил линии электропередачи, оставив жителей Флориды без электричества. Кроме того, некоторые здания получили значительные повреждения, в штате затруднено движение транспорта.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, видно, как торнадо проходит по побережью Флориды. В настоящее время сотрудники экстренных служб разбирают завалы обрушившихся домов.

Синоптики предполагают, что в дальнейшем погодные условия во Флориде будут ухудшаться. Предполагается, что еще один мощный шторм обрушиться на восточное побережье США в ближайшие дни.

В конце декабря 2023 года резкое ухудшение погодных условий также было зафиксировано в Краснодарском крае. В результате непогоды произошло подтопление 30 придомовых территорий.