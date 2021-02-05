Последнее сообщение умирающей от COVID женщины растрогало ее семью

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сообщение с признанием в любви отправила заразившаяся коронавирусом женщина членам своей семьи. Никто не знал, что это сообщение будет последним.

Жительница Великобритании Никола Хаси заболела в конце декабря и была госпитализирована. Её сын рассказал изданию Echo? что утром 1 января от неё пришло сообщение: «Я люблю тебя всем сердцем».

По признанию молодого человека, послание очень обеспокоило всех членов семьи. Муж Николы позвонил в больницу, где сообщили, что женщине стало плохо, он впала в кому и ее перевели в реанимацию. 13 января он умерла, не приходя в сознание.

Это были худшие 13 дней в жизни всей моей семьи, - признался её сын.

У женщины остались муж и трое детей.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в марте ежедневное число заболевших COVID-19 снизится, предположительно, до 600 человек. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Подобная положительная динамика наблюдается и в других регионах страны.