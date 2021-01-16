Последнее помилование Трампа освободит от наказания сразу 100 человек

https://static.news.ru/photo/94d98d6a-5953-11eb-822e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia

Уходящий президент США Дональд Трамп намерен объявить о последнем помиловании, которое он утвердит как глава государства. В его списке будет почти 100 человек.

Самого себя хозяин Белого дома в этот список не включил, хотя прежде планировал пойти на такой шаг, сообщает CNN. Телеканал отмечает, что перед уходом из Овального кабинета Трамп собирался провести помилование в два дня — в конце прошлой недели и 19 января.

Пересмотреть планы пришлось на фоне ситуации, сложившейся из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января. Теперь о президентском помиловании будет объявлено лишь накануне инаугурации Джо Байдена, которая пройдёт 20 января.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 декабря 2020 года Дональд Трамп подписал указ о помиловании своего советника Роджера Стоуна и бывшего главы своего предвыборного штаба Пола Манафорта в числе ещё 26 человек. Кроме их помилования Трамп своим указом сократил тюремные сроки ещё троим осуждённым.