После стрельбы в Шарлотте Байден обратился к Конгрессу США Байден потребовал у Конгресса США ужесточить контроль за оборотом оружия

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Джо Байден

После перестрелки в Шарлотте (Северная Каролина), в ходе которой погибли четверо полицейских, президент США Джо Байден обратился к конгрессу с требованием реализовать законодательные инициативы по ужесточению контроля за оборотом огнестрельного оружия. В заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, сказано, что глава государства собирается использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для обеспечения безопасности людей.

Байден призвал законодателей «немедленно принять» два законопроекта, которые недавно одобрила палата представителей и которые меняют нормы о проверке данных владельцев оружия. Он заявил, что эти законы не должны быть «партийным вопросом». Байден подчеркнул, что это «американский вопрос». Лидер сенатского большинства Чак Шумер пообещал провести голосование по принятым палатой представителей мерам. Но, возможно, с ним согласятся не все однопартийцы, и принятие законов затянется.

Ранее стало известно, что в Шарлотте погибли не менее четырех офицеров полиции при попытке вручить ордер подозреваемому. Как сообщила телекомпания CBS, открывший стрельбу был убит в перестрелке с правоохранителями. Начальник полиции Шарлотта Джонни Дженнингс назвал этот день трагическими для города и стражей правопорядка.

При стрельбе на уличных гонках в американском городе Мемфисе, штат Теннесси, погибли четыре человека. Еще минимум 12 пострадали. Стрельба произошла во время вечеринки в районе Орандж Маунд, на мероприятии присутствовали 200–300 человек. Несколько неизвестных с автоматическим оружием открыли стрельбу по людям. По информации местных СМИ, бойню могли устроить местные банды. Правоохранители проводят расследование.