После стрельбы в Нью-Йорке госпитализированы 29 человек

В результате инцидента со стрельбой в метро Нью-Йорка были госпитализированы по меньшей мере 29 человек. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на данные местных больниц. При этом более трети пострадавших после оказания им помощи были выписаны.

По имеющимся данным, 21 человек был госпитализирован с огенстрельными ранениями и отравлением дымом в больницу NYU Langone неподалёку от места происшествия. После оказания помощи, 10 человек были выписаны. Жизни остальных ничто не угрожает, заверяют медики.

Пятеро были доставлены в медцентр Maimonides, троих оттуда уже выписали. Ещё три человека оказались в больнице New York — Presbyterian.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на станции метро «36-я стрит» в районе Бруклин в 08:30 по местному времени (15:30 по Москве). По первоначальным данным, огнестрельные ранения получили не менее 10 человек. Правоохранители объявили в розыск темнокожего мужчину в строительном жилете и серой толстовке. При этом полиция не квалифицирует происшествие как теракт, хотя не исключает любых версий.