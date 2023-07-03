Посла США в России сфотографировали подающей знаки Кремлю РИА Новости: посла США в России Трейси заметили подающей знаки Кремлю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Линн Трейси

Посла США в России Линн Трейси сфотографировали подающей знаки в сторону Кремля, сообщает РИА Новости. Дипломат в тот момент находилась на балконе дома посла Великобритании на Софийской набережной. Снимки были сделаны проезжавшим мимо жителем Москвы.

На другом берегу в резиденции посла Великобритании проходил прием. На балконе резиденции находилась посол США Линн Трейси, как мне показалось, которая периодически вытягивала руки с листом бумаги и текстом в сторону Кремля. Я успел сфотографировать из машины, — пояснил житель Москвы.

Автор фото добавил, что активно интересуется международной политикой и знает, кто представляет интересы США в России. Позднее, внимательно рассмотрев снимки, он убедился, что на них изображена именно Трейси.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что посол США Линн Трейси в ходе контактов с представителями властей в Москве заявила о непричастности Вашингтона к событиям, произошедшим в России 24 июня. Также она выразила надежду, что ядерное оружие, которым располагает РФ, «будет в порядке».