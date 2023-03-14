Посла России в Вашингтоне вызвали в Госдеп

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Госдепартамент США, сообщили в дипведомстве. Ранее в Госдепе сообщили, что запросили контакт с Россией по поводу инцидента с российским истребителем Су-27 и американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем.

Европейское командование американской армии 14 марта сообщило о столкновении российского Су-27 с беспилотником MQ-9 над Черным морем. Представители ВС США заявили, что им пришлось сбить беспилотник после того, как истребитель повредил гребной винт, установленный в задней части дрона. В Белом доме заявили, что президента США Джо Байдена уже проинформировали о произошедшем.