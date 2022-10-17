«Пощечина Байдену»: в США оценили решение о снижении добычи нефти The Hill: Саудовская Аравия отвесила пощечину Байдену решением о добыче нефти

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Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти стало настоящим оскорблением для президента США Джо Байдена, пишет The Hill. На фоне этого, Вашингтон может принять меры против Эр-Рияда. Отмечается, что США могут остановить поставки оружия или прекратить обслуживание техники, стоящей на вооружении саудовской армии.

Решение по добыче нефти — это пощечина Байдену, который в июле ездил в Саудовскую Аравию с явной целью убедить увеличить добычу, чтобы компенсировать влияние антироссийских санкций, надеясь, что это приведет к снижению цены на топливо в США, — сообщается в статье.

Ранее страны альянса ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Сокращение объемов добычи последует с ноября и продлится до конца 2023 года. В связи с этим представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Байден планирует пересмотреть отношения Вашингтона с Саудовской Аравией. Глава Белого дома готов работать с конгрессом над этим вопросом.