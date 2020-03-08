https://static.news.ru/photo/61c8dac4-60d5-11ea-8399-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Alex Wroblewski/CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Один из посетителей ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, которая прошла с 26 по 29 февраля 2020 года, оказался заражён новым типом коронавируса. На этом же мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс. Об этом сообщает ТАСС.

Мы узнали сегодня, 7 марта, что тест на коронавирус одного из участников конференции оказался, к сожалению, положительным. Заражение произошло до конференции. Больной изолирован и находится под наблюдением врачей в штате Нью-Джерси, — приводит сообщение организатора форума ТАСС.

Организаторы подчеркнули, что посетитель никак не контактировал с американским лидером или его коллегами и даже не посещал главный зал конференции, в котором выступали Дональд Трамп и Майкл Пенс.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президента США Дональда Трампа обвинили в распространении ложных сведений о коронавирусе в стране.