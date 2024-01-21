Порядка 61 человека погибли из-за арктического циклона в США

Фото: Michael Brochstein / Sopa Images/Global Look Press

По меньшей мере 61 человек погиб в США из-за арктического циклона за прошедшую неделю, передает телеканал NBC. Местные власти уточнили, что наибольшее число жертв стихии зарегистрировано в штатах Теннесси и Орегоне. До этого сообщалось о 47 погибших.

В общей сложности число погибших из-за непогоды в США возросло по меньшей мере до 61, — отметили собеседники телеканала.

Ранее почти две тысячи авиарейсов, включая как внутренние, так и международные, были отменены в США из-за непогоды. Порядка двух с половиной рейсов были задержаны. Наибольшее количество касается рейсов с вылетом из Чикаго, поскольку у границы со штатом Висконсин зафиксировали сильнейший снегопад с высоким уровнем осадков. Также в 48 штатах в пятницу были замечены неблагоприятные погодные условия, включая сильные ветры и снежные бури.

Ранее торнадо обрушился на город Форт-Лодердейл в Южной Флориде, стихия повредила линии электропередачи и пришвартованные к побережью лодки и яхты. Власти города оценили ущерб от торнадо как минимальный и добавили, что никто из жителей не пострадал. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как поток кружащего ветра проносится вдоль побережья.

До этого сильнейший торнадо обрушился на город Кларксвилл, также катаклизм коснулся городов Спрингфилд, Нэшвилл и Мэдисон. Экстренные службы принялись искать жертв и высвобождать пострадавших из-под обломков. Очевидцы опубликовали видео с места событий: на кадрах видно, что десятки домов были уничтожены ударами ветра.