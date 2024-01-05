Порядка 24 человек пострадали при столкновении поездов метро в Нью-Йорке

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Два поезда метро столкнулись на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости. В полиции уточнили, что по меньшей мере 24 человека пострадали и были госпитализированы.

Пустой состав метро менял пути и столкнулся с поездом, в котором находились пассажиры. Впоследствии губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул отметила, что при аварии поезд сошел с рельсов. На месте ведутся спасательные работы. Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео с места событий.

Ранее в американском городе Сан-Франциско скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся. Инцидент произошел возле станции Оринда. В результате пострадали по меньшей мере девять человек. Пассажиры были экстренно эвакуированы, огонь удалось быстро потушить.

Также в Подмосковье метропоезд «Москва-2020» сошел с рельсов во время испытаний на путях Мытищинского машиностроительного завода. Состав на ходу пробил тупиковую призму. На кадрах с места событий видно, как поезд слетел с ж/д путей и остановился на газоне на расстоянии нескольких метров от рельсов.

До этого девять вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей в Алданском районе Якутии. В результате происшествия было повреждено 200 метров шпал. О прочих разрушениях и пострадавших не сообщалось. В связи с крушением вагонов движение на ж/д ветке было приостановлено.