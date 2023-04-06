Порноактриса Дэниелс выступила в защиту Трампа Порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что Трамп на заслуживает тюрьмы за выплаченные ей $130 тысяч

Фото: Patrick Fallon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд)

Экс-порноактриса Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) считает, что бывший президент США Дональд Трамп не заслуживает тюремного срока за $130 000, которые он ей перевел за несколько дней до старта президентских выборов 2016 года, пишет The Independent со ссылкой на интервью звезды фильмов для взрослых для TalkTV. Дэниелс добавила, что готова выступить против Трампа в суде, если ее об этом попросят, поскольку ей нечего скрывать.

Что касается судебного дела с моим участием, то я не думаю, что преступления Трампа в отношении меня должны стоить ему свободы, — сказала актриса.

В конце марта прокуратура Манхэттена выдвинула против Трампа обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Экс-президент все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы.

Дело против Трампа в суде Манхэттена связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Утверждается, что ей была выплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом. Прокуратура обратила внимание на то, что компания бывшего главы Белого дома в деловой документации провела эту сумму как средства на оплату юридических услуг.