Попавший в больницу шеф Пентагона передал полномочия Попавший в больницу шеф Пентагона Ллойд передал полномочия заместителю Хикс

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин на время госпитализации передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера. По его словам, обязанности по управлению ведомством взяла на себя Хикс.

Остин был госпитализирован 12 февраля. Райдер уточнил, что его доставили в больницу с подозрением на проблемы с мочевым пузырем, однако министр сохраняет все свои функции. Об инциденте было сразу доложено Хикс, и она выразила готовность в любой момент приступить к исполнению своих обязанностей главы министерства.

В конце прошлого года Ллойд Остин перенес операцию, связанную с лечением рака простаты. Уже в январе министр был вынужден вернуться в больничную палату из-за возникших осложнений. Ему диагностировали воспаление мочевыводящих путей и скопление жидкости в брюшной полости.

На фоне этого разгорелся скандал: Пентагон, как указывалось в прессе, три дня не уведомлял администрацию Белого дома о первой госпитализации министра обороны, и новость о болезни Остина «стала шоком» для высших должностных лиц. Сам министр обороны США признал ошибку, но добавил, что не собирается из-за этого скандала уходить в отставку. Президент США Джо Байден в свою очередь заверил, что все еще доверяет Остину, несмотря на произошедшее.