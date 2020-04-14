Помпео обещал привлечь к ответственности виновных в пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/c0c402e0-7e0f-11ea-b188-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Настанет время, когда будут проведены глобальные дебаты и виновных в пандемии коронавирусной инфекции привлекут к ответственности. С таким заявлением во время разговора с немецкими журналистами выступил госсекретарь США Майк Помпео.

Он подчеркнул, что вирус распространился по миру с территории Китая, а правительство КНР, в свою очередь, не предоставило своевременно необходимые другим государствам сведения о болезни. По словам Помпео, «дебаты о виновных» ещё будут проведены — сейчас нужно заняться запуском экономики.

Очень важно понять, как начался этот вирус и где. Ещё настанет время, когда виновные будут привлечены к ответственности. Я убеждён, что это произойдёт. На данный момент необходимо сконцентрироваться на текущей работе, чтобы снова запустить американскую, а затем и мировую экономику, — приводит слова госсекретаря США издание Bild.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Штатах был зафиксирован новый антирекорд по числу жертв коронавируса.